В США рассказали о превращении Евросоюза в военный альянс

Политик-демократ США Янг: заявил, что конфликт на Украине превратил ЕС в военный альянс

Евросоюз превратился в военный альянс на фоне конфликта на Украине. Такое мнение в своем Twitter высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Комментируя планы ЕС направить Киеву очередной пакет помощи на два миллиарда евро, он отметил, что «одного НАТО для западных империалистов оказалось недостаточно».

Ранее обозреватель The American Conservative (TAC) Джордж О'Нил-младший заявил, что Соединенные Штаты теряют мировое господство из-за конфликта на Украине. Он отметил, что союзники Вашингтона начали сомневаться в необходимости дальнейшего сотрудничества, в частности, после введения Штатами антироссийских санкций, которые негативно отразились на европейских странах.

2 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза должны создать свой оборонный альянс без США. По его словам, европейская НАТО позволит укрепить безопасность Европы и даст возможность странам самостоятельно защитить себя, не полагаясь на помощь США. Орбан напомнил, что предлагал это еще в 2012 году.