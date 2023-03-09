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15:08, 9 марта 2023Интернет и СМИ

В США заявили о потере мирового господства из-за Украины

Автор TAC О'Нил-младший заявил, что США теряют мировое господство из-за Украины

Фото: Matt Marton-USA TODAY Sports / Reuters

США теряют мировое господство в мире из-за украинского конфликта. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The American Conservative (TAC) Джордж О'Нил-младший.

«Мы наблюдаем предсмертные муки однополярной гегемонии Соединенных Штатов над значительной частью мира», — заявил журналист.

По мнению автора, США долгие годы считали себя главенствующей и непревзойденной мировой державой, однако все изменилось. По мере того как Вашингтон теряет авторитет и мощь, все больше стран начинают объединяться, чтобы защитить себя от «американского хищничества», считает О'Нил-младший.

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Отступление «самых мощных вооруженных сил в истории человечества» из Афганистана, американские санкции в отношении Москвы, которые нанесли большой ущерб европейским странам, а также поведение США после диверсий на газопроводах «Северные потоки» привели к тому, что союзники Вашингтона начали сомневаться в необходимости дальнейшего сотрудничества с США.

По словам журналиста, несмотря на потерю мирового влияния, Белый дом и американские СМИ продолжают транслировать идею господства США, что может привести к плачевным последствиям как для Запада в целом, так и для самих Штатов. Однако ситуация на Украине показала, что на самом деле влияние Вашингтона постепенно сходит на нет, счел обозреватель.

Американские санкции не привели к тому, что рубль рухнул, как предсказывал президент США Джо Байден. «У США и НАТО заканчиваются боеприпасы и вооружение для отправки Киеву», — добавил журналист. О'Нил-младший также призвал американцев «наконец-то проснуться»: освободить себя от влияния западной пропаганды и заставить своих лидеров прекратить поддерживать конфликт, пока он не перерос в третью мировую войну.

Ранее о потере былого влияния Вашингтона из-за событий на Украине заявлял обозреватель The National Interest Роберт Рабил.

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Олег Давыдов
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