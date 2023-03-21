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15:28, 21 марта 2023Мир

Путин встретил Си Цзиньпина в Кремле

Президент России Путин встретил председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Кремле состоялась церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. Она прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, переговоры проходят в закрытом режиме. Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что во встрече участвуют заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

После этого запланировано подписание двух совместных документов, затем лидеры двух стран сделают заявления для СМИ.

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Виктория Кондратьева
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