МИД счел планы Британии передать Киеву снарядов с обедненным ураном провокацией

Захарова назвала провокацией намерение Британии передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Использование боеприпасов с обедненным ураном — это геноцид по отношению к населению территорий, где применяется такой вид вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

Она также назвала это провокацией. «На сегодняшний день нет никаких сомнений, что речь идет о явно выраженном намерении коллективного Запада во главе с США и Британией просто уничтожить Украину до конца», — считает Захарова.

21 марта замглавы Минобороны Аннабель Голди объявила, что власти Великобритании решили передать Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может достигать 6120 километров в час и более.

Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.