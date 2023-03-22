Аксенов рассказал о последствиях падения беспилотников в Джанкое

Аксенов заявил, что после падения беспилотников в Джанкое оказались повреждены жилые дома

После падения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 20 марта, в Джанкое оказались повреждены жилые дома. О последствиях падения дронов глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в Telegram-канале.

По его словам, после падения беспилотников оказались повреждены два частных и два многоквартирных жилых дома, торговая точка и склад кормов для животных, также осколками посекло техникум и легковой автомобиль.

«Нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Органы власти и ответственные службы контролируют ситуацию», — написал он.

Беспилотники атаковали Крым вечером 20 марта — в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. После случившегося ситуация на полуострове стабильна, заверял Аксенов. В Джанкое после падения беспилотников ввели режим ЧС муниципального характера.

