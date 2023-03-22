Названа альтернатива альфа-самцам для одиноких женщин после 50 лет

Биолог Маклеод: одиноким женщинам следует искать не альфа-самцов, а «хороших парней»

Британский биолог, специалист по отношениям Мэри Маклеод назвала одиноким женщинам альтернативу, которую они могут предпочесть «альфа-самцам». О предпочтительном выборе мужчин для женщин старшего возраста она рассказала в колонке для Daily Mail.

По словам Маклеод, в молодости она предпочитала привлекательных, активных и доминирующих мужчин, отношения с которыми чаще всего заканчивались разбитым сердцем и разочарованием. Однако после 50 лет она стала замечать, что теперь ее привлекают не соревнующиеся друг с другом «альфа-самцы», а более тихие «хорошие парни», на которых, полагает она, нужно обратить внимание и другим женщинам.

Прежде всего, посоветовала Маклеод, в этом возрасте следует искать партнера, привлекательность которого примерно равна привлекательности самой женщины. Кроме того, добавила она, нужно обратить внимание на мужчин, демонстрирующих эмпатию и готовность соглашаться. «Скорее всего, они будут внимательными, станут хорошо обращаться с другими, — объяснила она. — Понаблюдайте в течение нескольких свиданий, как они ведут себя с официантами, с друзьями, особенно когда вы якобы не смотрите».

Останавливаться женщине нужно на тех претендентах, продолжила биолог, которые готовы жертвовать своими интересами ради чужих. «Если вы замерзли, снимет ли он свое пальто, чтобы набросить вам на плечи? Удостоверится ли, что вы добрались домой успешно, или сам первым прыгает в такси и оставляет вас одну?» — приводит примеры она.

Маклеод указала, что сперва к таким мужчинам может не возникнуть сильного влечения. «Исследования показали, что хороший характер и нравящееся вам чувство юмора способны постепенно взращивать в женщине ощущение физической привлекательности мужчины и страсть к нему. Искру в себе можно разжечь, найдя его скрытый талант — может, он как дьявол играет в крикет, прекрасно готовит или здорово поет?» — говорит она.

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