Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение Карабаха

Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха из Армении

В ночь на среду, 22 марта, Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха. Об этом со ссылкой на заявление единого информационного штаба при правительстве непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщает портал 24news.

Уточняется, что азербайджанские власти перекрыли газопровод, снабжающий регион газом из Армении.

Об остановке Баку подачи газа в Карабах сообщалось в начале февраля. Как заявлял до этого советник госминистра НКР Месроп Аракелян, подобные действия Азербайджана направлены «на изгнание армян Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру»)».