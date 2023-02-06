«Sputnik Армения»: в Нагорный Карабах остановили подачу газа

Баку снова остановил подачу газа в Нагорный Карабах. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Единый инфоцентр.

«Газоснабжение в Карабахе прекращено», — сказано в сообщении. Уточняется, что на некоторых участках газопровод, по которому регион снабжается топливом из Армении, проходит по территории, контролируемой Азербайджаном. Как отмечается, последнее отключение было зафиксировано 28 января, но через несколько часов газоснабжение восстановили.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа. Советник госминистра НКР Месроп Аракелян заявил, что Баку продолжает действия, направленные на «изгнание армян Арцаха».

Кроме того, 12 декабря 2022 года стало известно о перекрытии Лачинского коридора азербайджанскими экоактивистами, которые требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении добиться «исхода армян» из Карабаха. Он назвал это политикой этнической чистки, которая становится все более очевидной для мирового сообщества.