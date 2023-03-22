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16:50, 22 марта 2023Наука и техника

Определен возраст снижения эффективности работы мозга у людей

Nature Neuroscience: определен возраст снижения когнитивных функций мозга

Фото: Mariia Chalaya / Unsplash

Ученые из Медицинского центра при Университете Утрехта (UMC Utrecht) определили возраст ухудшения эффективности работы мозга у людей. Оказалось, что когнитивные функции снижаются гораздо позднее, чем ранее считалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Авторы провели серию точных измерений с использованием электродной сетки, которую некоторым пациентам с эпилепсией помещают на мозг (под череп) при подготовке к операции. Эта структура состоит из 60-100 электродов, которые способны фиксировать активность мозга. Стимулируя области мозга с помощью электрического тока, специалисты могут видеть, какие регионы реагируют неправильно. Все данные работы собирались на протяжении 20 лет.

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Исследователи обнаружили, что связи в мозге со временем становятся все более быстрыми: от двух метров в секунду у детей в возрасте четырех лет до четырех метров в секунду у людей в возрасте от тридцати до сорока лет. При этом лобная доля, ответственная за мышление и выполнение задач, развивается дольше, чем область, контролирующая движение.

В итоге команда пришла к выводу, что мозг приходит в упадок позже, чем считалось ранее. Предыдущие теории гласили, что это происходит после 25 лет жизни, а новые данные показывают, что в возрасте от 30 до 40 лет.

Открытие иллюстрирует важное понимание человеческой центральной нервной системы. Кроме того, этот метод исследования может лечь в основу новых более совершенных компьютерных моделей мозга.

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Елена Апазиди
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