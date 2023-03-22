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11:07, 22 марта 2023Россия

Умер бывший глава Центризбиркома Чуров

Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Умер экс-глава Центризбиркома (ЦИК) Владимир Чуров. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой депутата Госдумы Леонида Ивлева.

Как стало известно, Чуров скончался 22 марта в Москве. Несколько дней назад бывший глава ЦИК перенес операцию после обширного инфаркта. 17 марта он отметил 70-летний юбилей.

В 1991 году Чуров перешел из депутатов Ленсовета в администрацию Санкт-Петербурга, где до 2003 года проработал в комитете по внешним связям, в том числе пять лет — под руководством Владимира Путина, который до 1996 года курировал структуру. В 2003 году Чуров стал депутатом Госдумы от фракции ЛДПР. В 2007 году был назначен в Центризбирком и до 2016 года занимал пост его председателя.

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Константин Лысяков
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