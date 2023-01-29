Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 29 января 2023Россия

Умер министр здравоохранения Татарстана

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков умер на 54-м году жизни

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков умер на 54-м году жизни в воскресенье, 29 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

«Сегодня, 29 января, не стало министра здравоохранения Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича», — говорится в заявлении ведомства. Причины смерти министра не уточняются.

Сотрудники Минздрава региона выразили искренние соболезнования семье и близким Садыкова. Прощание с министром состоится в понедельник, 30 января.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Садыков — кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан. За годы жизни был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», а также удостоен звания «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники».

До назначения на должность министра Садыков работал главным врачом в городской клинической больнице №7 Казани, а также являлся депутатом Госсовета Татарстана. Министерство здравоохранения Татарстана возглавил в 2018 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Комментарии отключены
Последние новости
Володин заявил о прямом участии США в боевых действиях на Украине
В Германии признали уязвимость своей армии
Российский офицер спрогнозировал время решающего удара по Украине
Умер министр здравоохранения Татарстана
Волочкова сфотографировалась без одежды в бане
В Госдуме предупредили Украину о последствиях ракетного удара по Крыму
В Госдуме оценили заявления НАТО о готовности к прямому конфликту с Россией
Песков опроверг сообщения о получении Путиным искаженных данных об экономике
Крымский мост снова закроют для автомобилей
Кадыров прокомментировал защиту Бетербиевым трех чемпионских титулов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.