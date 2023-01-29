Умер министр здравоохранения Татарстана

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков умер на 54-м году жизни

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков умер на 54-м году жизни в воскресенье, 29 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

«Сегодня, 29 января, не стало министра здравоохранения Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича», — говорится в заявлении ведомства. Причины смерти министра не уточняются.

Сотрудники Минздрава региона выразили искренние соболезнования семье и близким Садыкова. Прощание с министром состоится в понедельник, 30 января.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Садыков — кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан. За годы жизни был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», а также удостоен звания «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники».

До назначения на должность министра Садыков работал главным врачом в городской клинической больнице №7 Казани, а также являлся депутатом Госсовета Татарстана. Министерство здравоохранения Татарстана возглавил в 2018 году.