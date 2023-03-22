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18:14, 22 марта 2023Россия

Путин высказался об умершем Чурове

Президент Путин заявил, что экс-глава ЦИК Чуров твердо отстаивал свою гражданскую позицию

Экс-глава Центризбиркома (ЦИК) Владимир Чуров твердо отстаивал свою гражданскую позицию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной родным и близким скончавшегося, текст публикует пресс-служба Кремля.

«На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству», — рассказал глава государства, выражая свои соболезнования.

Он отметил, что Чуров трудился с полной самоотдачей, и добавил, что память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег.

О кончине Чурова стало известно в среду, 22 марта. Экс-председатель ЦИК умер в больнице в Москве на 71-м году жизни. Уточнялось, что он перенес обширный инфаркт.

Владимир Чуров возглавлял Центризбирком с 2007 по 2016 год. Покинув ЦИК, он стал послом по особым поручениям МИД России, проработав на этой должности до своей кончины.

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Варвара Родикова
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