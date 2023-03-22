Блогерша нашла в мусорном баке пакеты с новой одеждой и смутила зрителей

Блогерша dumpsterdiveking нашла в мусорном баке пакеты с новой одеждой и смутила зрителей

Блогерша с никнеймом @dumpsterdiveking нашла в мусорном баке пакеты с новыми нарядами и смутила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 394 тысяч человек.

На размещенных кадрах девушка показала, как достает из расположенного у магазина одежды контейнера большие пластиковые пакеты с различными аксессуарами и предметами гардероба, к которым прикреплены бирки. Так, например, среди изделий — шарфы, носки, халаты, джемперы и тапки. Она погрузила обнаруженные вещи в машину, поинтересовавшись: «Ребята, вы можете в это поверить? Разве это не безумие?»

Зрители высказали свое мнение о находке инфлюэнсерши в комментариях. «Кажется, тебе нужна машина побольше», «Забирай с собой сразу мусорный бак» «Вот почему цены потом такие высокие — потому что магазины буквально выбрасывают товары на улицу», «Это безумие! Есть столько мест, куда можно сдать ненужные вещи», — заявили юзеры.

В феврале сообщалось, что блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре из американского универмага Burlington и обнаружила два рюкзака марки Adidas, косметичку бренда Guess и набор духов Polo Club. Также юзерша продемонстрировала сумку и рюкзак Steve Madden, который стоит 90 долларов.