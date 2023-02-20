Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:01, 20 февраля 2023Ценности

Блогерша покопалась в мусоре из магазина косметики и удивилась ценным находкам

Блогерша glamourddive нашла в мусоре из магазина косметики Ulta флаконы духов Gucci

Кадр: @glamourddive / TikTok

Блогерша с никнеймом @glamourddive покопалась в мусоре одного из магазинов американской сети косметики Ulta и удивилась ценным находкам. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что нашла в контейнере рядом с торговой точкой несколько флаконов духов, в том числе Gucci Guilty, Gucci Bloom и Gucci Flora, на сумму 350 долларов (примерно 26 тысяч рублей). При этом все емкости оказались полными. «Никогда не пойму, почему они выбрасывают подобные дорогие товары», — отметила автор видео.

Зрители высказали свое мнение о случившемся в комментариях. «Я сотрудница Ulta. Если кто-то возвращает нам духи, это значит, что они больше непригодны, мы не можем поставить их обратно на полку», «Какое расточительство», «Это безумие, что они просто выбрасывают всю эту косметику. Почему они не жертвуют ее женским приютам или людям, которые в ней нуждаются», — заявили юзеры.

Ранее в феврале сообщалось, что блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре из американского универмага Burlington и обнаружила два рюкзака марки Adidas, косметичку бренда Guess и набор духов Polo Club. Также юзерша продемонстрировала сумку и рюкзак Steve Madden, который стоит 90 долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Несколько десятков стран направили МОК письмо против допуска россиян на турниры
В Белоруссии оштрафовали бизнесмена за отказ продать запчасти российским военным
Снижение уровня ВВП в 2022 году оценили
Россиян предупредили об опасности злоупотребления блинами
Задержание спецназом Росгвардии группы вымогателей попало на видео
Центробанк ужесточит выдачу ипотеки в России
Новорожденного ребенка в конверте нашли у мусоропровода в российском подъезде
МИД России назвал сокращение дипломатов в Нидерландах разрушением отношений
Молодо выглядящая 61-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
Две российские студентки впали в кому из-за передозировки лекарств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.