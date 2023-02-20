Блогерша покопалась в мусоре из магазина косметики и удивилась ценным находкам

Блогерша glamourddive нашла в мусоре из магазина косметики Ulta флаконы духов Gucci

Блогерша с никнеймом @glamourddive покопалась в мусоре одного из магазинов американской сети косметики Ulta и удивилась ценным находкам. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что нашла в контейнере рядом с торговой точкой несколько флаконов духов, в том числе Gucci Guilty, Gucci Bloom и Gucci Flora, на сумму 350 долларов (примерно 26 тысяч рублей). При этом все емкости оказались полными. «Никогда не пойму, почему они выбрасывают подобные дорогие товары», — отметила автор видео.

Зрители высказали свое мнение о случившемся в комментариях. «Я сотрудница Ulta. Если кто-то возвращает нам духи, это значит, что они больше непригодны, мы не можем поставить их обратно на полку», «Какое расточительство», «Это безумие, что они просто выбрасывают всю эту косметику. Почему они не жертвуют ее женским приютам или людям, которые в ней нуждаются», — заявили юзеры.

Ранее в феврале сообщалось, что блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре из американского универмага Burlington и обнаружила два рюкзака марки Adidas, косметичку бренда Guess и набор духов Polo Club. Также юзерша продемонстрировала сумку и рюкзак Steve Madden, который стоит 90 долларов.