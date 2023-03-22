Создан предотвращающий ожирение даже при высококалорийной диете препарат

Cell Reports: низкомолекулярный препарат предотвратил ожирение даже при калорийной диете

Ученые из Центра медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио (UT Health San Antonio), Пенсильванского и Корнельского университетов создали низкомолекулярный препарат CPACC, предотвращающий ожирение и изменения печени у мышей, которых всю жизнь кормили высококалорийной пищей. Результаты исследования описываются в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

В процессе работы авторы изучали, как магний влияет на метаболизм производства и потребления энергии (представленной АТФ — аденозинтрифосфорной кислотой) в митохондриях — энергетических центрах клеток. Магний в организме необходим для регулировки уровня сахара в крови, кровяного давления и здоровья костей.

Однако результаты показали, что избыток этого элемента замедляет выработку АТФ в митохондриях. Удаление гена MRS2, который необходим для транспортировки магния в организме, привело к более эффективному метаболизму сахара и жира. В итоге подопытные животные стали более стройными. Печень и жировые ткани испытуемых не показали признаков жировой болезни печени, которое проявляется при неправильном питании, ожирении и диабете второго типа.

Для того чтобы повторить подобный эффект, исследователи разработали препарат CPACC. Он ограничивает поступление магния в митохондрии. Мыши, которых кормили пищей с преобладанием сахара и жира, остались худыми при введении экспериментального лекарства.

CPACC способен снизить риск кардиометаболических заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, а также снизить заболеваемость раком печени, который часто наступает вследствие жировой болезни печени. Сейчас специалисты продолжают совершенствовать препарат.

