Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:05, 22 марта 2023Силовые структуры

Возбуждено дело из-за гибели семьи при пожаре в Новой Москве

СКР возбудил дело из-за гибели семьи из четырех человек при пожаре в доме в Новой Москве
Начало событий в новости Появились подробности о гибели четырех человек при пожаре в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в жилом доме в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Начато расследование по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, в ночь на 21 марта произошло возгорание в доме, расположенном в поселении Вороновское. После ликвидации пожара были обнаружены тела женщины, мужчины и двух малолетних детей.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены медицинские, пожаротехнические судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы.

Пожар заметили соседи и вызвали экстренные службы. Горел двухквартирный одноэтажный дом. Очевидцы также рассказали о приглушенных женских криках в квартире, где произошел пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Ушедший из «Рубина» грузинский футболист подорожал на 25 миллионов евро
Полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери в российском городе
Американским F-15EX вернут основное преимущество
Украинский депутат обвинил Зеленского в коррупции
Раскрыт средний заработок московского сомелье
Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря
В МИД заявили о нежелании США идти по пути деэскалации на Украине
Disney выпустит посвященный Эду Ширану мини-сериал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.