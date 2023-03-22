Возбуждено дело из-за гибели семьи при пожаре в Новой Москве

СКР возбудил дело из-за гибели семьи из четырех человек при пожаре в доме в Новой Москве

Появились подробности о гибели четырех человек при пожаре в Москве

Начало событий в новости Появились подробности о гибели четырех человек при пожаре в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в жилом доме в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Начато расследование по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, в ночь на 21 марта произошло возгорание в доме, расположенном в поселении Вороновское. После ликвидации пожара были обнаружены тела женщины, мужчины и двух малолетних детей.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены медицинские, пожаротехнические судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы.

Пожар заметили соседи и вызвали экстренные службы. Горел двухквартирный одноэтажный дом. Очевидцы также рассказали о приглушенных женских криках в квартире, где произошел пожар.