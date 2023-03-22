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07:34, 22 марта 2023Россия

Появились подробности о гибели четырех человек при пожаре в Москве

Очевидцы пожара с четырьмя погибшими в Москве заявили, что пожарных вызвали соседи

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Соседи вызвали пожарных на вызов после пожара в двухквартирном доме в Новой Москве. Такие подробности сообщили очевидцы, пишут «Известия».

«Я выскочил, смотрю — горит. Вызвал экстренные службы. Детям, жившим там, было четыре и два годика», — сообщил один из соседей.

Очевидцы также рассказали о приглушенных женских криках в квартире, где произошел пожар. Соседи увидели столб дыма.

О пожаре в двухквартирном доме в поселении Вороновское в Москве стало известно в ночь на среду, 22 марта. На пепелище были обнаружены тела четырех погибших — в огне погибли двое взрослых и два ребенка. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров, некоторые жильцы самостоятельно покинули дом.

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Анастасия Шейкина
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