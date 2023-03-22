ВСУ обстреляли приграничное российское село

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Демьянки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом в среду, 22 марта, журналистам сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение», — сказал глава области.

При обстреле пострадавших нет, добавил Богомаз. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Это не первая атака со стороны Украины на Брянскую область. Так, ВСУ за два дня четыре раза попытались атаковать нефтепровод «Дружба». В результате налетов беспилотников пострадавших и разрушений нет. Кроме того, накануне беспилотный аппарат обстрелял поселок Климово Брянской области. В результате атаки были повреждены пять жилых домов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).