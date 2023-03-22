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15:35, 22 марта 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничное российское село

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Демьянки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом в среду, 22 марта, журналистам сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение», — сказал глава области.

При обстреле пострадавших нет, добавил Богомаз. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

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Это не первая атака со стороны Украины на Брянскую область. Так, ВСУ за два дня четыре раза попытались атаковать нефтепровод «Дружба». В результате налетов беспилотников пострадавших и разрушений нет. Кроме того, накануне беспилотный аппарат обстрелял поселок Климово Брянской области. В результате атаки были повреждены пять жилых домов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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