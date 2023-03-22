Путин поддержал идею об особом статусе для раненных во время СВО детей

Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса раненным во время СВО детям

Президент России Владимир Путин поддержал идею о присвоении особого статуса детям, раненным во время проведения специальной военной операции (СВО), сообщила омбудсмен Мария Львова-Белова. Ее слова в среду, 22 марта, приводит ТАСС.

Сейчас идет проработка льгот и механизма выявления таких детей, уточнила уполномоченный по правам ребенка. «Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», — заявила она.

Ранее Львова-Белова предложила установить специальный статус для получивших ранения в ходе СВО детей. По ее подсчетам, всего их около тысячи. Она также попросила главу государства о дополнительных гарантиях для этих детей и их семей.

20 марта стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект о льготах для участников СВО и их детей при поступлении в вуз. Соответствующий документ предложит фракция «Новые люди». Соавторами также стали депутаты ЛДПР и КПРФ. Инициатива предусматривает расширение уже существующих мер поддержки для семей военных.