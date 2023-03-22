Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 22 марта 2023Россия

Путин поддержал идею об особом статусе для раненных во время СВО детей

Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса раненным во время СВО детям

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею о присвоении особого статуса детям, раненным во время проведения специальной военной операции (СВО), сообщила омбудсмен Мария Львова-Белова. Ее слова в среду, 22 марта, приводит ТАСС.

Сейчас идет проработка льгот и механизма выявления таких детей, уточнила уполномоченный по правам ребенка. «Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», — заявила она.

Ранее Львова-Белова предложила установить специальный статус для получивших ранения в ходе СВО детей. По ее подсчетам, всего их около тысячи. Она также попросила главу государства о дополнительных гарантиях для этих детей и их семей.

20 марта стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект о льготах для участников СВО и их детей при поступлении в вуз. Соответствующий документ предложит фракция «Новые люди». Соавторами также стали депутаты ЛДПР и КПРФ. Инициатива предусматривает расширение уже существующих мер поддержки для семей военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Олимпийский чемпион сравнил КХЛ и НХЛ
Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино
Министр культуры Украины рассказал о полезных россиянах
В России станет больше одного типа домов
В России высказались об итогах визита Си Цзиньпина
Врач-фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
В ДНР заявили о практической блокировке Артемовска
Российским бизнесменам помогут сэкономить
СКР продемонстрировал показания солдата ВСУ об обстреле жилых домов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.