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03:53, 22 марта 2023Бывший СССР

В Снигиревке заявили о проведении Киевом новой эксгумации для обвинения России

Барбашов заявил, что Киев провел в Снигиревке новую эксгумацию для обвинения армии России

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Киев на подконтрольной ему территории Снигиревского района Херсонской области провел новую эксгумацию убитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей, чтобы обвинить в преступлениях российские вооруженные силы, имена погибших граждан и примерные даты их убийств уже известны. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Как рассказал мэр, на прошлой неделе в селе Павловка было эксгумировано тело Александра Глынянова, убитого 24 марта прошлого года в результате обстрела со стороны ВСУ. Как подчеркнул Барбашов, всем жителям села известно, что на тот момент в селе Павловка представителей российской армии не было, велся целенаправленный обстрел с украинской стороны. В результате такого же обстрела в сентябре 2022 года были убиты две жительницы села Павловка Мария Бескоровайная и Любовь Перейчук, добавил он.

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Барбашов напомнил, что в февральском заявлении украинской Николаевской прокуратуры говорились, что были эксгумированы мирные жители с пулевыми ранениями. «Мы точно знаем, что с марта по октябрь ни один мирный житель Снигиревского района не погиб от пулевого ранения», — отметил он.

По его словам, это позволяет сделать вывод о том, что украинцы пытаются выдать за жертв российских военных погибших после захода украинских войск в Снигиревский район в период с 10 по 15 ноября 2022 года.

В феврале Барбашов сообщал, что Киев готовит провокацию в подконтрольной Снигиревке с целью выдать погибших от ударов ВСУ за жертв Вооруженных сил (ВС) России. «Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии», — объяснил он.

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Марина Совина
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