Фитнес-клубы России пожаловались на дефицит тренеров

Из-за пандемии и онлайн-занятий в России усилился дефицит фитнес-инструкторов

В фитнес-клубах России пожаловались на дефицит профессиональных инструкторов. К этому привел переход тренеров к онлайн-занятиям после пандемии, со ссылкой на исследование FitnessData сообщает «Коммерсантъ».

За первые месяцы 2023 года количество вакансий в сфере фитнеса выросло на 14 процентов, а число резюме сократилось на три процента. При этом за весь 2022-й число соискателей на рынке уменьшилось на 30 процентов, а вакансий стало больше на 19 процентов. Как отмечает HeadHunter, сейчас в индустрии на одну позицию приходится менее двух резюме. В других сферах это соотношение равно 4,4 резюме на вакансию.

По словам руководителя FitnessData Максима Боровикова, дефицит кадров усилился из-за эмиграции части специалистов и перехода тренеров в онлайн: работая с клиентами индивидуально, они теряют мотивацию сотрудничать с клубами.

В настоящее время в России работают около 350 тысяч фитнес-тренеров. При этом в стране каждый год открывают более 500 новых спортзалов, которым необходимо от шести до восьми тысяч инструкторов. По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, из-за дефицита кадров клубы вынуждены самостоятельно обучать людей, что не дает отрасли восстановиться после пандемии. Многие клубы пытаются удерживать тренеров, предоставляя больше возможностей для персональных тренировок. Также они повышают долю выплат и предлагают более удобный график работы.

С 2020 года в России ежегодно больше клубов закрывалось, чем открывалось, — за три года их число сократилось на 37 процентов. При этом в 2023 году в России собираются открыть еще около 400 фитнес-клубов. Их общее количество к концу года может вырасти до 8,6 тысячи объектов.