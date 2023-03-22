ГД приняла заявление о геноциде народов СССР в ходе Великой Отечественной войны

Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР в ходе Великой Отечественной войны

Госдума на пленарном заседании 22 марта приняла заявление о признании действий фашистской Германии и ее пособников в ходе Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов властями Германии, ее вооруженными силами, включая войска СС, их пособниками», — говорится в сообщении.

В Госдуме считают, что на данный момент причины и итоги Второй мировой войны начали превращаться из объекта историко-мемориальных исследований в инструмент геополитического противостояния. Поэтому решения, которые приняли в последние несколько лет суды ряда регионов России о геноциде народов Советского Союза, особенно востребованы.

В заявлении парламента указывается, что подобные решения судов являются недвусмысленными предупреждениями тем, кому уроки прошлого не пошли на пользу.

«Государственная Дума (...) признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза», — добавили в заявлении, уточнив, что во внимание были приняты положения устава ООН, приговора Нюрнбергского трибунала, а также Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

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