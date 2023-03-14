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13:06, 14 марта 2023Россия

Комиссия РАН согласилась писать слово «Холокост» с заглавной буквы

Орфографическая комиссия РАН согласилась писать слово «Холокост» с заглавной буквы

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Практику написания слова «Холокост» с заглавной буквы следует учесть в академических справочных изданиях и ответах справочных служб. Об этом заявил председатель орфографической комиссии Российской академии наук (РАН) профессор Алексей Шмелев, его комментарий приводится в письме Российскому еврейскому конгрессу (РЕК).

Шмелев согласился с позицией РЕК по данному вопросу и отметил, что в официальных документах это слово в большинстве случаев дается с заглавной буквы.

Профессор также обратил внимание, что в русском языке для описания трагедии еврейского народа использовались термины «Катастрофа» и «Шоа». Оба слова тоже писались с заглавной буквы.

В то же время, по мнению Шмелева, «Катастрофа» в данном контексте «принижает значение злой воли, представляя событие как своего рода стихийное бедствие». Слово же «Шоа» чуждо нормам русской фонетики, отметил ученый в письме.

По этим причинам слово «Холокост» сейчас может считаться основным и стилистически нейтральным обозначением, резюмировал Шмелев.

9 марта РЕК призвал закрепить в словарях написание слова «Холокост» с заглавной буквы. В организации тогда подчеркнули, что слово обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», в результате которого погибли 6 миллионов человек.

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Анна Щербакова
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