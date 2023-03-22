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13:27, 22 марта 2023Мир

В США заявили о возможности России остановить конфликт на Украине

Newsweek: в Госдепе заявили, что только Россия может остановить конфликт на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На данный момент только Россия может остановить конфликт на Украине. Об этой возможности заявил анонимный представитель Госдепартамента США в беседе с изданием Newsweek.

«Россия остается единственным препятствием на пути к миру в Украине. Россия и только Россия мо;tn сегодня положить конец этой войне», — высказался представитель американского ведомства. Так он ответил на заявление российского МИД о том, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании украинского конфликта.

Ранее в МИД России заявили, что Париж, Вашингтон и Берлин являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины, поэтому не могут стать посредниками в процессе его окончания. Отмечалось, что страны не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние.

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Виктория Кондратьева
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