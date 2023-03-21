Россия заявила о невозможности США, ФРГ и Франции стать посредниками по Украине

МИД РФ: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине

США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине. Об этом РИА Новости заявили в МИД России.

На Смоленской площади объяснили, что эти государства являются «участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины». В частности, отметили дипломаты, они поставляют Киеву оружие, снабжают разведданными, обучают военных, а также направляют наемников в зону спецоперации. Кроме того, вышеуказанные страны ввели незаконные антироссийские санкции, шантажируют друзей Москвы, а также требуют трибунала над руководством России

В МИД указали, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние.

20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине и тормозят урегулирование кризиса. «Невооруженным глазом видно продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий. Об этом Вашингтон говорит открыто и официально», — указал представитель Кремля

13 марта бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал задуматься о мирном плане по Украине. При этом он подчеркнул, что нельзя принуждать Украину к переговорам с Россией. Ишингер призвал создать посредническую группу, которая могла бы в определенный момент сыграть роль в возможных переговорах. По его мнению, в нее должны входить как минимум Великобритания, Германия, США и Франция.