ФРС США подняла ставку до максимального с 2006 года значения

ФРС США повысила ставку до максимального с 2006 года значения в 4,75-5 процентов

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до показателя в 4,75-5 процентов годовых. Об этом сообщат РИА Новости.

Отмечается, что значение процентной ставки стало максимальным с 2006 года, когда она составляла 5,25 процента годовых. Регулятор также подтвердил, что будет сокращать активы на своем балансе, согласно представленному в мае 2022 года плану.

В ФРС также назвали уместным возможное повышение ставки в будущем. В Центробанке планируют добиться максимальной занятости в экономике и снизить уровень инфляции до двух процентов.

«При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета», — отметил регулятор.

Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности. По его словам, кризис в отрасли не навредит налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.