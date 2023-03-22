Разыскиваемого Интерполом вымогателя из Азербайджана задержали в Москве

В Москве сотрудники ДПС задержали разыскиваемого Интерполом вымогателя из Азербайджана

В Москве сотрудники ДПС задержали 36-летнего уроженца Азербайджана, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ориентировка на мужчину, подозреваемого в вымогательстве с целью завладением имуществом, поступила из Баку. Также отмечается, что сведения, которыми вымогатель воспользовался в преступных целях, он получил с помощью прослушки.

Правоохранители остановили его в районе Ховрино, иностранец был за рулем своей машины. Сейчас он находится под арестом.

21 марта сообщалось, что в Москве задержали разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана.