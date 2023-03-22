Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:05, 22 марта 2023Наука и техника

В США обсудили переработку МКС

SpaceNews: вместо затопления МКС ее можно было бы переработать

Фото: NASA

Вместо сведения с орбиты и последующего затопления Международной космической станции (МКС) в несудоходном районе Тихого океана в конце 2020-х годов ее можно было бы переработать в интересах коммерческих космических компаний. Об этом пишет SpaceNews.

Издание ссылается на обсуждение перспектив станции, имевшее место между представителями американской промышленности, учеными и специалистами НАСА. По мнению ряда участников обсуждения, в частности, главы компании Astroscale U.S. Рона Лопеса, находящиеся на околоземной орбите элементы МКС имеют экономическую ценность в качестве сырья.

Как считает президент компании по обслуживанию спутников SpaceLogistics Роберт Хауге, некоторые конструкции МКС могут допускать не переработку, а перепрофилирование.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

Издание приводит точку зрения заместителя администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс, которая в своем заявлении, прозвучавшем еще в декабре, исключила идею поднятия МКС на более высокую орбиту, что позволило бы сохранить станцию для использования в будущем. По ее словам, это потребовало бы от 30 до 40 космических грузовиков «Прогресс МС».

В марте SpaceNews сообщило, что США на создание буксира, предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты, планируют потратить около одного миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Олимпийский чемпион сравнил КХЛ и НХЛ
Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино
Министр культуры Украины рассказал о полезных россиянах
В России станет больше одного типа домов
В России высказались об итогах визита Си Цзиньпина
Врач-фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
В ДНР заявили о практической блокировке Артемовска
Российским бизнесменам помогут сэкономить
СКР продемонстрировал показания солдата ВСУ об обстреле жилых домов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.