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12:30, 22 марта 2023Россия

В России высказались об итогах визита Си Цзиньпина

Депутат Чепа заявил об ожидании больших результатов после визита Си Цзиньпина в Россию

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию прошел очень хорошо, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его итоги он подвел в беседе с «Лентой.ру».

22 марта Си Цзиньпин завершил визит и вылетел в Китай из аэропорта Внуково-2. Официальный визит китайского лидера продлился два дня.

Конечно, визит был значимым, и все это понимают. Кого-то это радует, кого-то огорчает

Алексей Чепадепутат Госдумы

Провокации

Визит состоялся в непростое время, когда политическая ситуация в мире осложняется, тем не менее, он прошел хорошо, полагает Чепа. Собеседник «Ленты.ру» указал на то, что в преддверии визита председателя КНР в Россию были предприняты определенные провокации. «Я имею в виду решение Международного уголовного суда, все это было не просто так», — уточнил он.

Итоги

По словам депутата, во время визита были подчеркнуты задачи, которые стоят перед странами. Кроме того, Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина в Китай, и все встречи были проведены в самой дружественной форме, что «бесило наших оппонентов».

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«Мы ожидаем больших результатов, в первую очередь, конечно экономических. Должен быть определенный прорыв к 2030 году, и я уверен, что это произойдет. Поэтому очень серьезные и ответственные задачи стоят перед нашим бизнесом, все необходимо будет реализовывать, для этого надо прилагать значительные усилия», — поделился Чепа.

Во время визита Путин также обратил внимание на усилия Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, обратил внимание депутат. «Мы понимаем, что предложение Китая далеко не всем нравится, ни США его не приняли, ни Украина по понятным причинам», — добавил он.

Я считаю, что визит прошел очень хорошо, и мы рады, что наши отношения с Китаем планомерно развиваются

Алексей Чепадепутат Госдумы

Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. В тот же день состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. После мероприятия политик заявил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта на Украине.

По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.

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Варвара Кошечкина
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