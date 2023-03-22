Кадыров прокомментировал планы передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

Кадыров напомнил о последствиях применения обещанных Киеву боеприпасов с обедненным ураном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал обещание Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном и напомнил о последствиях применения подобных вооружений.

Политик отметил, что Лондон «чуть ли не хвастается» планами предоставить Киеву такие снаряды и уже успел «успокоить» всех заявлениями, что это не радиоактивный уран. Он подчеркнул, что в России «таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше».

«О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду, но считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву "у" не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой», — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что Запад, Европейский союз (ЕС) и НАТО выступают с какими-то новыми идеями, призванными «насолить России».

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

Эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко указал, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия планирует передать Украине, не несут угрозу на этапе хранения, а после применения они образуют радиоактивную пыль.

