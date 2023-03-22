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11:37, 22 марта 2023Россия

В СФ связали деятельность биолабораторий США с возможным наступлением на Россию

Сенатор Косачев связал деятельность биолабораторий США с возможным наступлением на Россию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

География деятельности биолабораторий США неслучайна, с их помощью формируется плацдарм для возможного военного наступления на Россию. О такой связи высказался сопредседатель, вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев, его заявление приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, США создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими. «Принимая во внимание всю совокупность установленных в ходе парламентского расследования обстоятельств, можно сделать однозначный вывод о том, что биологические программы США имеют очевидное двойное назначение», — отметил Косачев.

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что американская сторона нарушает практически все положения Конвенции о биологическом оружии.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что под видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО. Она пояснила, что это выявило расследование, проведенное Россией.

Летом 2022 года Минобороны России докладывало о работе на Украине сети американских биолабораторий, а также об основных направлениях военно-биологической деятельности Пентагона.

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Анна Щербакова
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