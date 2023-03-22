Кремль ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином плана по Украине

Песков заявил, что Путин не обсуждал мирный план по Украине с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин на переговорах не обсуждали мирный план по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что Китай не ответил на предложенный Киевом мирный план.

Состоялся обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план по Украине, пояснил пресс-секретарь президента России.