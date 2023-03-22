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16:32, 22 марта 2023Бывший СССР

Армения отказалась от переговоров с Азербайджаном о КПП в Лачинском коридоре

Глава МИД Армении: Ереван не ведет с Баку переговоры об установке КПП в Лачинском коридоре

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Ереван не ведет с Баку переговоры об установке контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в рамках «правительственного часа» в парламенте республики, передает «Интерфакс».

По его словам, в Ереване считают давно завершенными переговоры по режиму Лачинского коридора. При этом он указал, что правовое регулирование соответствующего вопроса содержится в трехстороннем заявлении глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Согласно документу, коридор остается под контролем российских миротворцев, а Азербайджан «гарантирует беспрепятственное движение» по маршруту.

20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы они, в частности, обсудили тему Лачинского коридора, обменявшись идеями по урегулированию отношений Еревана и Баку. Госсекретарь при этом выступил за немедленное открытие маршрута, подчеркнув, что Вашингтон готов всячески это поддерживать.

Впоследствии Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого стороны также обсудили ситуацию в Лачинском коридоре.

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Алевтина Запольская
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