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08:54, 22 марта 2023Мир

Лукашенко рассказал о «чуме нацизма» у границ Белоруссии

Лукашенко заявил, что «чума нацизма» вплотную подобралась к границам Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Vladimir Astapkovich / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «чуме нацизма», которая вплотную подобралась в границам республики. Об этом политик упомянул в обращении к соотечественникам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни. Текст опубликован на сайте белорусского лидера.

«В скорбную дату — 22 марта — мы вспоминаем жителей деревни Хатынь, тысяч других наших деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Войны, которая бесцеремонно ворвалась в наш дом и забрала каждого третьего белоруса», — сказано в обращении.

По словам Лукашенко, белорусы до сих пор помнят о тех событиях. Политик также заявил, что сегодня «чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам». Президент подчеркнул, что в каждом уголке государства есть история своей Хатыни.

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«Больно осознавать, сколько новых жизней так и не появилось на свет, сколько детей не повзрослело, сколько судеб оборвалось из-за безумных идей, слепой ненависти и кровавой жестокости», — рассказал политик.

Для последователей нацизма у жителей Белоруссии один ответ — «дух всенародного сопротивления», резюмировал Лукашенко.

Деревня Хатынь была уничтожена 22 марта 1943 года. Незадолго до этого партизаны обстреляли автоколонну фашистов, в результате чего был убит немецкий офицер. В ответ каратели окружили деревню, согнали всех жителей в сарай и подожгли его. Людей, пытавшихся спастись от огня, расстреливали. В результате были убиты 149 гражданских лиц, в том числе 75 несовершеннолетних, а сама деревня сожжена.

Сегодня на этом месте находится мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.

27 февраля Александр Лукашенко заявил, что у Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор с Россией и без предварительных условий. Он призвал украинские власти смотреть за интересами собственного народа и делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев.

23 февраля политик рассказал, что Белоруссия не желает войны, но готова защищать суверенитет.

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Марина Совина
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