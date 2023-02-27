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22:33, 27 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал единственный возможный для Киева путь

Лукашенко заявил, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал единственный возможный в настоящее время путь для Киева. Его слова в интервью китайским СМИ передает БелТА.

По словам Лукашенко, у Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор сейчас и без предварительных условий. Он призвал украинские власти смотреть за интересами собственного народа и делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев. «Это прекрасный, хороший народ. Надо прекратить эту войну. Путь один — мир», — констатировал белорусский президент.

Также Лукашенко выразил мнение, что если в мире возникнет некий глобальный конфликт, то про Украину все забудут, и украинские власти «должны это понимать».

В этой же беседе Александр Лукашенко заявил о сложившемся в настоящее время уникальном моменте для того, чтобы остановить конфликт на Украине. По словам белорусского лидера, другой такой ситуации может уже не быть.

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Марина Совина
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