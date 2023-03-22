Лукашенко заявил о проведении операций по борьбе с диверсантами

ТАСС: президент Белоруссии Лукашенко заявил о проведении операций против диверсантов

В Белоруссии проводят ряд операций по пресечению деятельности диверсантов. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о предотвращении теракта в Гродно, Лукашенко заявил, что «это было только начало» и в Белоруссии «еще продолжается ряд операций».

Попытки терактов, недавно произошедшие в Гродно и Мачулищах, белорусский лидер назвал невероятными. Он отметил, что подобные инциденты для страны «в новинку».

21 марта террорист открыл огонь из автомата Калашникова по группе захвата в городе Гродно. Белорусские спецслужбы открыли ответный огонь и ликвидировали инициатора столкновения.

7 марта в Белоруссии задержали россиянина, завербованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) для попытки диверсии против самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. Сообщалось, что самолет прибыл в страну для слаживания региональной группировки войск Союзного государства.

Лукашенко призвал Россию и Белоруссию «не расслабляться» и контролировать внутриполитическую ситуацию, поскольку западные страны «используют это мгновенно».