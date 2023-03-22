Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:53, 22 марта 2023Среда обитания

На юго-западе Москвы автомобиль завяз в глубокой луже

В Москве в районе Южное Бутово автомобиль завяз в глубокой луже

Кадр: Telegram-канал «Москва на дорогах»

В московском районе Южное Бутово машина завязла в глубокой луже. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «Москва на дорогах».

Инцидент произошел 22 марта на юго-западе столицы. «По дороге из Щербинки в Южное Бутово», — подписал публикацию автор. На прикрепленной к посту записи можно увидеть автомобиль черного цвета на обочине дороги, который завалился на один бок и частично погрузился в лужу, а также его водителя, стоящего на одном из колес и разговаривающего по телефону.

По данным издания «Москвич Mag», очевидцы подтвердили, что засада действительно оказалась глубокой и автомобилисту повезло, что транспортное средство не провалилось в воду еще сильнее. При этом причина того, почему водитель съехал на обочину, остается неизвестной.

В феврале в Москве строительный экскаватор провалился в строительный котлован. Инцидент произошел на улице Кантемировская на юге столицы. Упавший в яму водитель экскаватора не сумел выбраться из нее самостоятельно — на помощь пришлось вызывать автокран и экстренные службы города.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
Популярная курортная страна Азии захотела продлить безвизовый режим для россиян
Бывший сотрудник МВД получил условный срок за нападение на покупателя
Крис Браун исполнил фанатке эротический танец и разрушил ее отношения
Водитель сбил, провез на капоте россиянина из-за замечания и попал на видео
Врач назвал неожиданное свойство семечек
Россия снова начала публиковать данные по международным резервам
Блогерша нашла в мусорном баке пакеты с новой одеждой и смутила зрителей
МИД отказался от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям
Путин обнаружил отсутствие танцора Полунина на награждении в Кремле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.