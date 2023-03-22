На юго-западе Москвы автомобиль завяз в глубокой луже

В Москве в районе Южное Бутово автомобиль завяз в глубокой луже

В московском районе Южное Бутово машина завязла в глубокой луже. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «Москва на дорогах».

Инцидент произошел 22 марта на юго-западе столицы. «По дороге из Щербинки в Южное Бутово», — подписал публикацию автор. На прикрепленной к посту записи можно увидеть автомобиль черного цвета на обочине дороги, который завалился на один бок и частично погрузился в лужу, а также его водителя, стоящего на одном из колес и разговаривающего по телефону.

По данным издания «Москвич Mag», очевидцы подтвердили, что засада действительно оказалась глубокой и автомобилисту повезло, что транспортное средство не провалилось в воду еще сильнее. При этом причина того, почему водитель съехал на обочину, остается неизвестной.

В феврале в Москве строительный экскаватор провалился в строительный котлован. Инцидент произошел на улице Кантемировская на юге столицы. Упавший в яму водитель экскаватора не сумел выбраться из нее самостоятельно — на помощь пришлось вызывать автокран и экстренные службы города.