«Магнит» приостановил работу сервиса Magnit Pay

«Магнит» приостановил работу сервиса оплаты телефоном Magnit Pay с 27 марта

Сеть магазинов «Магнит» на время приостанавливает работу Magnit Pay — сервиса бесконтактной оплаты. Об этом ретейлер сообщает на своем сайте.

Карты пользователей станут недоступны с 27 марта. До этого времени клиенты должны вывести остаток средств с карт.

Пресс-служба компании рассказала ТАСС, что в дальнейшем сервис оплаты при помощи телефона может быть перезапущен.

Magnit Pay запустили в декабре 2020 года в рамках приложения на базе программы лояльности «Магнита». Картой Magnit Pay можно было оплачивать покупки в сети «Магнит», а также в других магазинах.

После блокировки ряда зарубежных сервисов бесконтактной оплаты в России некоторые банки стали предоставлять клиентам альтернативные варианты. Например, Тинькофф запустил в декабре 2022 года платежные стикеры Tinkoff Pay. Стикер имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты. Наклеив его на смартфон или чехол, клиенты смогут, как и раньше, оплачивать покупки с помощью мобильного телефона.