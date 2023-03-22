Молодая россиянка до смерти избила трехмесячного сына и получила 15 лет колонии

В Омской области осудили на 15 лет 20-летнюю мать, до смерти избившую трехмесячного сына

В Омской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу за убийство трехмесячного сына. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодая россиянка признана виновной по пункту «в,д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего с особой жестокостью») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, ночью 10 августа 2022 года пьяная фигурантка поссорилась из-за чувства ревности с сожителем. Тогда она взяла младенца и стала бить головой об пол на глазах у его отца, нанеся смертельные травы.

Отмечается, что девушка не признала вину и утверждала, что якобы упала с малышом на руках.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае мать приговорили к 17 годам за особо жестокое убийство годовалого сына.

