Россиянка получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына

В Хабаровском крае мать приговорили к 17 годам за особо жестокое убийство годовалого сына

Жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края понесла наказание за особо жестокое убийство годовалого сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следствие установило, что мать в течении года неоднократно применяла по отношению к младенцу насилие, подвергала его жестокому обращению и истязанию. В июне 2021 года она избила сына руками и ногами по голове, ребенок умер на месте.

Суд присяжных признал женщину виновной по статьям «Убийство малолетнего с особой жестокостью», «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд приговорил обвиняемую к 17 годам лишения свободы.

1 марта сообщалось, что жительница Белгорода убила себя и восьмимесячную дочь после ухода мужа из семьи. 27-летняя женщина рассталась с супругом, но официально оформить развод пара не успела. Кроме того, россиянка страдала от послеродовой депрессии.

Ранее прокуратура сообщила, что в Калуге 34-летняя женщина попыталась убить трехмесячную дочь после ссоры с любовником. Скорую помощь вызвала бабушка девочки. Медики доставили ребенка в больницу, где ему оказали необходимую помощь.