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15:47, 22 марта 2023Ценности

Россиянкам назвали три причины отказаться от маникюра в домашних условиях

Директор по обучению Варвара Котова: самодельный маникюр приводит к появлению бактерий

Фото: Rashid Khreiss / Unsplash

Директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова назвала россиянкам три причины отказаться от самодельного маникюра. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

Котова посоветовала не обрезать кутикулу в домашних условиях. Специалист предупредила, что если сделать это неправильно, то возникнет вероятность появления заусенцев. Кроме того, неправильно стерилизованные инструменты могут привести к размножению бактерий. «Также острым инструментом легко поранить кутикулу, что может привести к повреждению матрикса ногтя, в котором образуются онихобласты. В результате их деления и растет здоровый натуральный ноготь», — пояснила она.

Помимо прочего, Котова призвала женщин не сдирать гель-лак с ногтей. По ее словам, таким образом ногтевая пластина становится тоньше и слабее. При этом собеседница издания порекомендовала не использовать в процессе дешевые косметические средства, в составе которых могут присутствовать вызывающие сильные аллергические реакции компоненты. «Симптомы могут быть от легкого покраснения, до опухания и зуда, при чем не только пальцев, но и других частей тела», — предупредила эксперт.

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В то же время Котова объяснила правила выполнения процедуры в домашних условиях. В первую очередь она порекомендовала придать форму ногтям и обработать шлифовщиком их сбоку. После этого нанести ремувер на кутикулу и опустить руки в емкость с теплой водой на пять-десять минут. Затем, используя апельсиновую палочку, отодвинуть кутикулу и удалить птеригий — тонкую пленку, которая плотно прилегает к ногтевой пластине. В завершение можно взять масло и втереть его в ногти и кутикулу.

В феврале мастер-тренер сети салонов «Пальчики» Маргарита Макарова перечислила самые популярные цвета маникюра у россиянок. Так, в 2023 году востребованным среди клиентов стал кобальтово-синий и темно-сливовый. По словам эксперта, данные цвета подходят любому оттенку кожи и их можно носить в любое время года. Во втором случае Макарова уточнила, что можно добавить небольшие стразы.

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Мария Винар
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