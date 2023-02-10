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16:43, 10 февраля 2023Ценности

Названы самые популярные цвета маникюра у россиянок

Мастер-тренер по маникюру Маргарита Макарова назвала синий самым популярным цветом

Фото: Frederick Medina / Unsplash

Мастер-тренер сети салонов «Пальчики» Маргарита Макарова назвала самые популярные цвета маникюра у россиянок. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 10 февраля.

Так, в 2023 году востребованным среди клиентов стал кобальтово-синий и темно-сливовый. По словам эксперта, данные цвета подходят любому оттенку кожи и их можно носить в любое время года. Во втором случае Макарова уточнила, что можно добавить небольшие стразы.

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Кроме того, в список актуальных вошли цвет зеленого горошка, который представляет собой хаки с желтым подтоном, перламутрово-розовый и шоколадный. В то же время собеседница издания обратила внимание на то, что в моде также стали преобладать металлические тона. «Металлик тоже родом из 1990-х годов, как и вся мода этого года: грубые ботинки, кожаные куртки, объемные свитера. Самые трендовый оттенок — зеленый с металлическим финишем», — отметила Макарова.

В заключение специалист посоветовала присмотреться к кремово-черным, овсяно-молочным, «цифровой лаванде», которую можно сочетать с контрастными тонами, например, ярко-зеленым, а также светло-яшмовому. «В этом сезоне актуальны максимально приближенные к натуральным пастельные тона. На прошедших Неделях моды яшмовый цвет невозможно было не заметить на подиумах», — объяснила она.

В июне 2022 года мастер ногтевого сервиса Меган Тернер перечислила самые безвкусные тенденции в области дизайна маникюра. В числе удешевляющих внешний вид женщины вариантов оказались аэрография (нанесение рисунков специальным прибором с помощью трафарета), duck shape (расширение пластины к краю ногтя) и французский маникюр (френч).

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Мария Винар
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