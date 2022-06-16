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Мастер назвала удешевляющий внешний вид женщины дизайн маникюра

Мастер маникюра Тернер назвала френч и аэрографию самым безвкусным дизайном ногтей

Фото: Shutterstock

Мастер ногтевого сервиса Меган Тернер назвала самые безвкусные тенденции в области дизайна маникюра. Своим комментарием она поделилась с изданием The Sun.

В числе удешевляющих внешний вид женщины вариантов оказались аэрография (нанесение рисунков специальным прибором с помощью трафарета) и duck shape (расширение пластины к краю ногтя). Кроме того, по словам эксперта, классический французский маникюр (френч) также потерял свою актуальность в 2022 году. Вместо него она рекомендует проводить более тонкую линию яркого цвета.

Среди прочего наклейки для ногтей специалистка рекомендует заменить сухоцветами, закрепив их прозрачным покрытием. В заключение Тернер посоветовала при наращивании отдавать предпочтение гелевым составам, избегая «неестественного» акрила.

В апреле директор по продукту и обучению сети салонов «Пальчики» Варвара Котова назвала самые популярные цвета маникюра у россиянок. Специалистка отметила, что клиентки чаще всего выбирают классические красные цвета. При этом посетительницы также экспериментируют с дизайном. «Очень актуальны разнообразные виды френча: классический, когда красным цветом красят линию улыбки, и лунный френч, когда красным покрывают все ногтевое ложе», — рассказала Котова.

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Дарья Шляпужникова
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