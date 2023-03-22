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21:43, 22 марта 2023Спорт

Названы главные ошибки при выполнении отжиманий

«Правда.ру» назвало опускание бедер и движение позвоночником ошибками при отжиманиях

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Издание «Правда.ру» назвало главные ошибки при выполнении отжиманий. Они приводятся на сайте издания.

Первой ошибкой журналисты назвали слишком сильное движение позвоночником при выполнении упражнения. Для того, чтобы исправить это, необходимо приподнять копчик и сомкнуть ребра. Следующей ошибкой стало опускание бедер. Во избежание этого нужно напрягать живот и ягодицы.

Также выполняющий отжимание зачастую не может полностью опуститься вниз. Чтобы справиться с этим, необходимо укрепить мышцы манжеты плеча и передней зубчатой мышцы. Последней ошибкой издание назвало несинхронизированность плеч, при котором одна сторона может быть сильнее другой. Для ее исправления необходимо выполнять упражнения на трицепс.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук

Анастасия Борисова
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