Эксперт рассказала об упражнениях для расслабления шеи и плечевого пояса

Специалист Кабанова порекомендовала делать перекаты головы для расслабления шеи и плеч

Доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Кабанова рассказала об упражнениях для расслабления шеи и плечевого пояса. Ее слова приводит Life.

«Выполняйте наклоны и повороты головы вправо, влево, наклон вперед. Заключительным упражнением в этом блоке выполняются перекаты головы от одного плеча к другому через наклон вперед», — пояснила специалист, добавив, что полезно будет также сделать скручивания туловища. Она отметила, что запрокидывание головы назад при напряжении в шее не рекомендуется.

Кроме того, Кабанова дала рекомендации по снятию напряжения с ног при сидячей работе. «Можно выполнять постукивания стопами об пол, затем перекаты стоп с пятки на носок и круговые движения в голеностопных суставах, выпрямив ноги», — сказала она.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.