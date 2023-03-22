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15:27, 22 марта 2023Бывший СССР

В МИД Украины высказались о возможном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

В МИД Украины заявили, что не знают о подготовке разговора Зеленского с Си Цзиньпином

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В МИД Украины пока ничего не знают о подготовке возможного телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил замглавы ведомства Николай Точицкий, передает ТАСС.

«Мы бы, конечно, приветствовали контакт главы нашего государства с руководителем КНР, но по состоянию на текущий момент у меня отсутствует информация о возможности телефонной беседы», — сказал замминистра.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев ждет подтверждения телефонного разговора лидеров двух стран.

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Алевтина Запольская
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