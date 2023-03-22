Причины обморока гостя шоу Соловьева в прямом эфире оценили

Врач подтвердил, что гость шоу Соловьева Карнеев мог упасть в обморок из-за недосыпа

Врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил причины обморока гостя шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», главы школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрея Карнеева, который объяснил случившееся недосыпом. В беседе с «360» он подтвердил возможность того, что обморок мог произойти по этой причине.

Специалист отметил, что потеря сознания из-за недосыпа вполне возможна. «Во время сна происходит несколько критически важных процессов, в том числе, скажем так, "уборка мусора" в нейронах», — объяснил он.

По словам Водовозова, когда человек бодрствует, у него накапливаются разнообразные метаболиты, в том числе неполезные. «Если человек не спит, со временем уровень этих метаболитов и прочих отходов жизнедеятельности в нейронах становится настолько высоким, что мы, по сути, испытываем интоксикацию», — пояснил он.

Эксперт отметил, что обморок может случиться внезапно. «Единственное, что вы можете почувствовать перед обмороком, это тонкий свист в ушах. А скорее всего — просто резко потемнеет в глазах и вы очнетесь уже на земле. А можно и упасть откуда-то с высоты и удариться обо что-то», — объяснил он. Водовозов также рекомендовал не выходить из дома при таких симптомах, как быстрое сердцебиение, шум в ушах, головная боль и головокружение.

Ранее стало известно, что Андрей Карнеев потерял сознание и рухнул на пол в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Профессор упал в обморок прямо во время оживленной беседы приглашенных экспертов. Ведущий программы Владимир Соловьев и гости шоу оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Позже Карнеев сообщил, что обморок был связан с недосыпом.