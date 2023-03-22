Гость шоу Владимира Соловьева объяснил свой обморок в прямом эфире

Профессор Карнеев объяснил обморок на шоу Соловьева недосыпом и нервами

Глава школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, упавший в обморок в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», рассказал, что происшествие никак не связано с контекстом беседы. О причинах случившегося и своем самочувствии он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее по сети распространились кадры, на которых профессор падает в обморок прямо во время оживленной дискуссии экспертов, после фразы ведущего: «Америка никогда не считала цветных за людей».

Вы знаете, просто голова закружилась. Я не выспался предшествующей ночью, плюс еще перенервничал Андрей Карнеев историк

Собеседник «Ленты.ру» сказал, что оказался без сознания примерно на три секунды. «Я этот момент даже помню, что стал как-то сползать, но буквально подхватили меня коллеги, все ко мне подошли, позвали врача, так что я благодарен сотрудникам программы и в то же время прошу у них извинения за доставленные хлопоты», — высказался Карнеев. Врач, по его словам, констатировал, что все показатели в норме. Сейчас эксперт чувствует себя нормально.

Ранее на регулярного эксперта «Вечера с Владимиром Соловьевым», политолога Евгения Сатановского написали заявление в полицию. Заявителем выступил пенсионер, оставшийся недовольным высказываниями политолога в эфире одной из передач. В частности, мужчина считает, что в заявлениях Сатановского содержатся оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и клевета на великих русских людей.

