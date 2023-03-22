Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире

Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев потерял сознание и рухнул на пол в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Профессор упал в обморок прямо во время оживленной беседы приглашенных экспертов. Владимир Соловьев и другие гости шоу оказали ему первые помощь и вызвали медиков. Вскоре Карнеев пришел в себя и рассказал журналистам издания «Фонтанка» о причинах инцидента.

По словам профессора, он почувствовал себя плохо, но решил не уходить из студии, а дождаться перерыва. Он уточнил, что его состояние не было связано с обсуждениями в студии. «На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного», – уточнил Карнеев.

Ранее на регулярного эксперта «Вечера с Владимиром Соловьевым», политолога Евгения Сатановского написали заявление в полицию. Заявителем выступил пенсионер, оставшийся недовольным высказываниями политолога в эфире одной из передач. В частности, мужчина считает, что в заявлениях Сатановского содержатся оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и клевета на «великих русских людей».