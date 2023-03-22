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14:05, 22 марта 2023Ценности

Раскрыта опасность вождения машины в солнцезащитных очках

Директор Scrap Car Comparison Дэн Гик: осколки очков во время аварии могут попасть в глаза

Фото: Karsten Winegeart / Unsplash

Управляющий директор компании Scrap Car Comparison Дэн Гик раскрыл опасность вождения машины в солнцезащитных очках. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Record.

Так, эксперт напомнил об аварии, которая произошла в 2007 году с участием американской актрисы и звезды телесериала «Зачарованные» Роуз МакГоуэн. Тогда знаменитость находилась на заднем сиденье автомобиля в темных очках, линзы которых в момент столкновения транспортных средств разбились и мелкие осколки попали ей в глаза.

«В то время как солнцезащитные очки являются необходимым аксессуаром в жаркий день, чтобы избежать солнечных бликов, ношение очков на голове, чтобы выглядеть стильно может подвергнуть вас повышенному риску получения травмы», — заявил он.

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В заключение специалист предупредил о страшных последствиях вождения машины с ожерельями и подвесками. По его словам, данные изделия во время удара могут перевернуться и туго затянуться на шее.

Ранее сообщалось, что студентка Джина Панесар из Англии едва не погибла в автомобильной аварии из-за заколки.

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Мария Винар
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